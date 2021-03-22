Правоохоронці виявили злочинну схему видобутку дорогоцінного каміння. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції.

Поліція провела 15 обшуків на території Києва, Київської та Житомирської областей - в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. Під час слідчих дій у фігурантів вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.

“У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин - топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видобування мінералів здійснювалося загально небезпечним способом - із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

Нагадаємо, 21 березня на Рівненщині у селі Полиці поліцейські зупинили автомобіль з 43 кілограми бурштину. Орієнтовна вартість сировини за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень.