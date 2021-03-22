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Поліція викрила схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння

У фігурантів вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини.

Правоохоронці виявили злочинну схему видобутку дорогоцінного каміння. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції.

Поліція провела 15 обшуків на території Києва, Київської та Житомирської областей - в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. Під час слідчих дій у фігурантів вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.

“У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин - топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видобування мінералів здійснювалося загально небезпечним способом - із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

Нагадаємо, 21 березня на Рівненщині у селі Полиці поліцейські зупинили автомобіль з 43 кілограми бурштину. Орієнтовна вартість сировини за цінами “чорного” ринку становить 200 тисяч гривень.

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