На Черкащині знайшли тіло ветерана АТО, якого розшукували з кінця грудня

Тіло учасника АТО, якого розшукували кілька місяців, знайшли у водоймі у сусідньому селі.
Про це повідомила речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк, передає Суспільне.
За словами речниці, житель села Грищинці, учасник бойових дій Анатолій Ганненко зник 28 грудня 2020 року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.
Тіло Анатолія Ганненка знайшли поблизу села Бобриця у місцевій водоймі. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили, додала Зоя Вовк.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Триває слідство.