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На Черкащині знайшли тіло ветерана АТО, якого розшукували з кінця грудня

Тіло Анатолія Ганненка знайшли у місцевій водоймі.

На Черкащині знайшли тіло ветерана АТО, якого розшукували з кінця грудня
Анатолій Ганненко
Фото: Фото фейсбук Людмили Ганненко

Тіло учасника АТО, якого розшукували кілька місяців, знайшли у водоймі у сусідньому селі.

Про це повідомила речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк, передає Суспільне.

За словами речниці, житель села Грищинці, учасник бойових дій Анатолій Ганненко зник 28 грудня 2020 року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.

Тіло Анатолія Ганненка знайшли поблизу села Бобриця у місцевій водоймі. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили, додала Зоя Вовк.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Триває слідство.

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