Черкаська область посилила карантинні обмеження

Влада вирішила діяти на випередження, щоб не потрапити у "червону" зону.

Від сьогодні, 22 березня, в Черкаській області посилили карантинні обмеження з метою запобігти потраплянню у "червону" зону.

Про це повідомив голова ОДА Олександр Скічко.

"Звернувся сьогодні до голів РДА, ОТГ та керівників міст: ми маємо зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змогу. Бо, якщо опинимося в «червоній зоні», як сьогодні Київ та Одеська область, – нам уже доведеться йти на інші умови", - написав він у фейсбуці.

То ж починаючи з 22 березня тимчасово заборонено масові розважальні та інші заходи. Роботу ресторанів, кафе, барів, нічних закладів в місті та області обмежено до 23:00.

Крім того, у громадських закладах та транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

При цьому голова ОДА попросив мерів міст Черкаської області збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути.

Скічко додав, що у Черкасах та області розширять кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

"До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи", - підкреслив він.

Зауважимо, що наразі Черкаська область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

Як повідомляли, сьогодні Львів, не чекаючи закінчення терміну дії карантинних обмежень "червоного" рівня, продовжив їх ще тиждень, до 4 квітня.