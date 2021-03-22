Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 22 березня, переглянув транспортні обмеження для "червоної" карантинної зони, після того як туди потрапили Київ та Одеса.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"22 березня Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для «червоних зон». Так, транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку «червоних зон» за рішенням МОЗ", - йдеться в заяві.

Рішення про введення обмежень буде вводитися державною чи регіональними комісіями з ТЕБ та НС з урахуванням "факторів ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту".

Тому поки що в Києві та Одеській областях не буде вводитися жодних обмежень на висадку/посадку пасажирів.

Про це рішення повідомив також міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"За їх [регіональних комісій з ТЕБ та НС] рішеннями ЗАБОРОНЯТИМУТЬСЯ регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом", - повідомляється в телеграм-каналі Криклія.

Заборони регіональних комісій не поширюватимуться на:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.

Нагадаємо, що, поки в "червону" зону не потрапили Київ та Одеса, уряд вимагав від регіонів зупиняти регулярні перевезення громадським та залізничним транспортом. Столиця та найбільше місто півдня України увійдуть в "червону" зону з 23 березня.

Зараз (з 20 березня) у Києві за рішенням столичної комісії ТЕБ та НС громадський транспорт може брати пасажирів тільки на половину сидячих місць, в Одесі - кількість пасажирів має бути обмежена кількістю місць для сидіння. Залізничний транспорт працює без обмежень.

Мерія Києва попереджала, що зупинка транспорту в Києві призведе до колапсу.