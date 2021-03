"Укроборонпром" хоче взяти "Мотор Січ" в своє управління

Концерн "Укроборонпром" хоче взяти арештований завод "Мотор Січ" в своє управління.

Про це повідомляється на сайті концерну.

"Збереження української "Мотор Січі" я вважаю питанням національної безпеки. Укроборонпром уже направив листа АРМА щодо готовності виступити суб’єктом управління активами Акціонерного товариства "Мотор Січ" з метою збереження його потенціалу. Для нас як для державного оборонного концерну важливо, щоб "Мотор Січ" продовжувало свою роботу: зі збереженням робочих місць, з виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень. І наша команда готова підтримати підприємство", – заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Нагадаємо, що у 2019 році "Укроборонпром" разом з Skyrizon Aircraft Holdings Limited подавав заявку в АМКУ на отримання спільного контролю над "Мотор Січчю", але концентрація не була погоджена.

Пізніше китайські інвестори знайшли іншого партнера в особі бізнесмена Олександра Ярославського, та їм все одно не дозволили придбати завод.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з Ярославським.

Україна слідом ввела санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.

В березні 2021 року стало відомо, що Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ “Мотор Січ”.