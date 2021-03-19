Блокчейн допоможе здійснювати державні процеси прозоро, - Прилепа

Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних архівів в Україні, але досі розуміння того які саме механізми будуть залучені та яким чином держава планує регулювати процеси - немає. Про це повідомив фахівець з блокчейн-технологій в Україні, співзасновник компанії Prof-IT Богдан Прилепа, повідомляють "Українські новини".

“Ми всі чекаємо на легалізацію криптовалют в Україні та співпрацюємо з Мінцифри, бо це надасть потужний поштовх розвитку економіки загалом та додасть прозорості державному апарату, адже блокчейн-технології з часом почнуть використовуватись у багатьох сферах життя держави”, - зазначив Богдан.

За словами експерта, віртуальні активи досить потужно розвиваються у світі та легалізація криптовалют дасть Україні приток інвестицій та економічний сплеск.

Він також підкреслив що залучення блокчейн-технологій до різноманітних державних процесів може допомогти країні у війні із корупцією та у цифровізації більшості бюрократичних процесів.

“Зокрема, нотаріальна сфера зараз одна з найбільш корумпованих і перехід на блокчейн зможе викорінити цю проблему”, - зазначив Прилепа.

Щоб запобігти відтоку кадрів та бізнесу з країни, держава має продемонструвати прозорість у низці напрямків: земельні кадастри, податки, комунальні платежі, потенційне електронне голосування та нотаріальні процеси тощо.