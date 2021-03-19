Абромавичус купує великий агрохолдинг в Україні

Шведська Lobiu Sala AB ексгендиректора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса отримала дозвіл купити понад 75% холдингу Agro Region Stockholm Holding. Таке рішення 16 березня прийняв Антимонопольний комітет України, пише liga.net.

Agro Region Stockholm Holding управляє в Україні ТОВ "Агро Регіон Україна". За даними Clarity Project, СЕО української компанії – дружина Абромавичуса Катерина Рибаченко.

Як заявляв сам ексглава "Укроборонпрому" два роки тому в інтерв'ю ЕП, український Агро Регіон володіє 38 000 га землі. Йому тоді належало в ній 20%.

Бенефіціаром "Агро Регіону" вказаний швед Ларс Пітер Елам Хоканссон. Він співзасновник і член правління міжнародного інвестфонду East Capital. Раніше в East Capital працював Абромавичус.

Згідно з Єдиним держреєстром декларацій, за 2019 рік зарплата Катерини Рибаченко в Агро Регіоні склала 39 млн грн.

ТОВ "Агро-Регіон Україна" – великий агрохолдинг, заснований у 2002 році. Займається рослинництвом і молочним тваринництвом. Володіє 40 000 га землі в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях. На них компанія виробляє 260 000 тонн зернових і олійних культур на рік. Штат компанії – 500 осіб.