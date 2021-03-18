Вугілля у держшахт закуповувалося через фірму-прокладку, - ​"Центренерго"

"На початку року державні шахти не відвантажували вугілля на "Центренерго" за прямими договорами".

Поставки вугілля з державних шахт для "Центренерго" до останнього часу відбувалися через приватну фірму, яка не розрахувалася з держшахтами за паливо.

Про це повідомляється на сайті "Центренерго".

Компанія наголошує, що не має боргів перед державними вугільними шахтами. При цьому "Центренерго" є єдиним споживачем вугілля державних шахт і викуповує 100% видобутку.

"На початку року державні шахти не відвантажували вугілля на "Центренерго" за прямими договорами. Однак вугілля поставлялося через "Укрвуглезбагачення груп", незважаючи на дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє поставки вугілля через приватних посередників без передоплати. Саме зазначена компанія не розрахувалася з державними вугільними шахтами, в результаті чого виникла заборгованість", - йдеться в повідомленні.

"Центренерго" зазначає, що з березня закупівля вугілля відбувається тільки за прямими договорами з держшахтами, без участі посередників на умовах відстрочки оплати 30 днів. А поставки збагаченого вугілля – виключно від ДП "Укрвугілля", яке знаходиться в управлінні Міненерго.

В цілому з початку березня "Центренерго" сплатило державним шахтам 75 млн грн для забезпечення операційної діяльності та подальших відвантажень.

"У той же час відвантаження з боку державних постачальників вугілля для "Центренерго" відбуваються зі значними порушеннями термінів і обсягів, недоотримання тільки в березні попередньо становитиме 15 тисяч тонн", – зазначили в компанії.

При цьому наразі з боку "Центренерго" існує оперативна заборгованість (за вугілля, що знаходиться в дорозі) перед державними шахтами в розмірі 105,8 млн грн з терміном погашення в квітні.

"У той же час ситуація, що виникла в зв'язку з боргом "Укрвуглезбагачення груп" перед державними шахтами не є компетенцією "Центренерго" і потребує сприяння Міністерства енергетики та, ймовірно, втручання правоохоронних структур", - йдеться в повідомленні.

За даними держреєстру юросіб, єдиним власником компанії "Укрвуглезбагачення груп" зі статутним капіталом 500 грн є Єрмолович Анастасія Сергіївна, зареєстрована в місті Черкаси. До листопада 2020 року фірма мала назву "Будівельна група "Монтаж-Буд".

"Єдиним споживачем енергетичного вугілля, що погодився на закупівлю вугільного кончентрату ДП "Львіввугілля" став ТОВ "Укрвуглезбагачення груп". За результатом укладенного з ним договору поставки вугілля, ДП "Львіввугілля" протягом січня-лютого реалізувало 116 349 тонн вугольного концентрату на загальну сумму 199 195 000 гривень. Однак належні розрахунки за поставлену продукцію не проведені і заборгованність за вугілля складає 119 162 000 гривень", - йдеться у повідомленні профспілки працівників вугільної промисловості Львівщини, яке є у розпорядженні LB.ua.

Нагадаємо, у січні "Центренерго" звинуватило ДТЕК у зриві поставок вугілля і підвищення цін на паливо.