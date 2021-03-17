Кабмін звільнив голову правління "Укрзалізниці" Жмака (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні в середу достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".

Про звільнення Жмака повідомив представник Кабміну в Раді Василь Мокан, а про рішення наглядової ради напередодні написав у фейсбуці колишній директор з розвитку бізнесу УЗ Андрій Рязанцев.

"Наглядова рада одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління "Укрзалізниці". Затвердження рішення очікується на засіданні Кабінету Міністрів України", - заявив Рязанцев.

За словами Мокана, воно дійсно було затверджено.

В.о. голови "Укрзалізниці" у зв'язку з відставкою Жмака знову став член правління Іван Юрик, який уже виконував ці обов'язки після звільнення Євгена Кравцова і Желько Марчека.

Напередодні пресслужба "Укрзалізниці" в коментарі "Радіо Свобода" заявила, що підстав для відсторонення Жмака немає.

"Ми сподіваємося, що таке не відбудеться, оскільки об’єктивних причин для цього ми не вбачаємо. Інформація така є, і в нас вона також є, тому ми просто сподіваємося, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що на підставі всіх показників немає підстав для зняття чи заміни голови правління", - заявили в компанії.

Жмак знаходиться на лікарняному, оскільки 12 березня в нього діагностували коронавірус.

Нагадаємо, що Жмак очолює "Укрзалізницю" з 26 серпня 2020 року.

11 березня 2021 року у відставку подав директор з комерційної роботи і логістики "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая, якого привів з собою Жмак.