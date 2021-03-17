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АМКУ готує новий штраф для "Тедіс Україна"

Розмір штрафу поки не визначений.

АМКУ готує новий штраф для "Тедіс Україна"
www.amc.gov.ua

Антимонопольний комітет України має намір оштрафувати торгову компанію Tedis Ukraine ("Тедіс Україна"), яка є дистриб'ютором чотирьох найбільших виробників сигарет в Україні, за не виконання в повному обсязі рішення АМКУ №551-р від 16 грудня 2016 року.

Про це LB.ua повідомили джерела, які знайомі з розглядом справи. 

Рішенням АМКУ від 2016 року компанія повинна була виплатити 431 млн грн за встановлення неконкурентних цін на товар. 

"Тедіс Україна", окрім сплати штрафа, в двомісячний термін з дати отримання рішення повинна була усунути причини виникнення та припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції - встановити конкурентні ціни на ринку.

Однак, АМКУ встановив, що це рішення було виконано не в повній мірі, оскільки не було усунуто причин виникнення й припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

За інформацією LB.ua, АМКУ почав розгляд справ 16 березня, а рішення може винести 17 березня. Розмір штрафу поки не визначений.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Північний апеляційний суд ухвалив рішення на користь Антимонопольного комітету України при розгляді скарги компанії "Тедіс Україна" на штраф в 3,4 млрд грн.

Наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТедісУкраїна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення.

"Тедіс" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, а 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "Тедіс Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. 

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