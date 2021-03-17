АМКУ готує новий штраф для "Тедіс Україна"

Антимонопольний комітет України має намір оштрафувати торгову компанію Tedis Ukraine ("Тедіс Україна"), яка є дистриб'ютором чотирьох найбільших виробників сигарет в Україні, за не виконання в повному обсязі рішення АМКУ №551-р від 16 грудня 2016 року.

Про це LB.ua повідомили джерела, які знайомі з розглядом справи.

Рішенням АМКУ від 2016 року компанія повинна була виплатити 431 млн грн за встановлення неконкурентних цін на товар.

"Тедіс Україна", окрім сплати штрафа, в двомісячний термін з дати отримання рішення повинна була усунути причини виникнення та припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції - встановити конкурентні ціни на ринку.

Однак, АМКУ встановив, що це рішення було виконано не в повній мірі, оскільки не було усунуто причин виникнення й припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

За інформацією LB.ua, АМКУ почав розгляд справ 16 березня, а рішення може винести 17 березня. Розмір штрафу поки не визначений.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Північний апеляційний суд ухвалив рішення на користь Антимонопольного комітету України при розгляді скарги компанії "Тедіс Україна" на штраф в 3,4 млрд грн.

Наприкінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія "ТедісУкраїна" з 2013-го і до вересня 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов'язав усунути порушення.

"Тедіс" зі штрафом не погодився і пішов до суду. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, а 9 лютого 2018 року - Київський апеляційний господарський суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в "Тедіс Україна", яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром "Тедіс Україна" є громадянин РФ Ігор Кесаєв, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.