Шість компаній готові розробити для Міноборони новий позашляховик замість УАЗ-469

Міністерство оборони оприлюднило список підприємств, які висловили бажання розробити новий армійський позашляховик замість застарілих радянських УАЗ-469.

На сайті міністерства повідомляється, що це ТОВ "Протект Інжиніринг", ТОВ "Віді Юнікомерс", ТОВ "Українська бронетехніка", ТОВ "Конструкторсько-виробниче підприємство Синергія", ВАТ "Укравтобуспром" та "НГО Міжнародний аналітичний центр права".

Заступник міністра оборони Олександр Миронюк назвав цей список "солідним" і висловив упевненість, що Збройні сили отримають гідний позашляховик.

Найбільш відома з переліку - компанія "Українська бронетехніка", яка постачає Збройним силам бронеавтомобілі "Новатор" на шасі Ford 550 і "Варти" на шасі МАЗ-5434.

Заявки на дослідно-конструкторські роботи подавались до 5 березня.

Установча нарада щодо відкриття дослідно-конструкторської роботи "Розроблення легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України" відбудеться 18 березня.