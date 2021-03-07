Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Німеччина заплатить 2,4 млрд євро компенсацій за закриття АЕС
Німеччина заплатить 2,4 млрд євро компенсацій за закриття АЕС
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
В США судитимуть мільйонера Джона Макафі за шахрайство з криптовалютами
В США судитимуть мільйонера Джона Макафі за шахрайство з криптовалютами
На Оболоні сталася смертельна ДТП
На Оболоні сталася смертельна ДТП
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
ГоловнаСвіт

Міноборони Німеччини розповіло про зростаючий військовий потенціал Росії та Китаю

Китай має у своєму розпорядженні понад 2 мільйони солдатів, Росія – 840 тисяч.

Міноборони Німеччини розповіло про зростаючий військовий потенціал Росії та Китаю
Фото: ukrinform.ua

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Китаю та Росії та застерегло щодо владних амбіцій цих держав.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на видання Welt am Sonntag, у розпорядженні якого є внутрішній документ оборонного відомства.

За даними німецьких військових експертів, Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".

Наразі Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків та 1600 винищувачів, а також "найбільший у світі ракетний потенціал". Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2500 кілометрів.

Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників".

Експерти підсумували, що метою Китаю є "убезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку відповідно до своїх інтересів".

Тим часом уряд Росії передусім домагається "дестабілізації та послаблення НАТО", вважають у міноборони ФРН.

Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати. Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії – 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.

Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади", наголошується в документі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також