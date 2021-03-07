Міноборони Німеччини розповіло про зростаючий військовий потенціал Росії та Китаю

Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Китаю та Росії та застерегло щодо владних амбіцій цих держав.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на видання Welt am Sonntag, у розпорядженні якого є внутрішній документ оборонного відомства.

За даними німецьких військових експертів, Китай "дедалі більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, в тому числі щодо продажу зброї та військової співпраці".

Наразі Китай має у своєму розпорядженні понад два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків та 1600 винищувачів, а також "найбільший у світі ракетний потенціал". Окрім звичайних ракет, до нього належать надзвукові ракети з радіусом дії до 2500 кілометрів.

Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал і є "найбільшим світовим експортером бойових безпілотників".

Експерти підсумували, що метою Китаю є "убезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку відповідно до своїх інтересів".

Тим часом уряд Росії передусім домагається "дестабілізації та послаблення НАТО", вважають у міноборони ФРН.

Фахівці міністерства, аналізуючи нові військові можливості Росії, вказують зокрема на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати. Додатково Москва інвестує значні кошти у модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару з водної поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

Згідно з документом міноборони, у розпорядженні Росії – 840 тисяч підготовлених солдат, яких Кремль може швидко передислокувати в інші місця. Вони також здатні досягати переваги в умовах обмеженого часу та простору, зазначається у звіті.

Водночас слабкими сторонами армії РФ є "обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі" та відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є "політичним інструментом дії та влади", наголошується в документі.