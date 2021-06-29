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Росія та Китай продовжили укладений 20 років тому договір про дружбу

Путін та Сі Цзіньпін провели розмову по відеозв'язку.

Росія та Китай продовжили укладений 20 років тому договір про дружбу
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Росія і Китай продовжили на п'ять років договір про дружбу, укладений 20 років тому.

Про це повідоляє "Голос Америки".

Зазначається, що офіційний Кремль опублікував спільну заяву з нагоди 20-річчя підписання договору, а президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели розмову по відеозв'язку.

Росія і Китай поглибили зв'язку та співробітництво, в значній мірі, - через недовіру до США. Зазначається, що після підписання договору 20 років тому Москва і Пекін "розширили зв'язки у сфері оборони, енергетики та економіки, а також надавали один одному дипломатичну підтримку по низці запитань".

Як повідомлялося, наприкінці травня Литва вийшла з формату співпраці з Китаєм "17+1"

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ЄС "зруйнував відносини з Росією" і назвав Китай "добрим сусідом".

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