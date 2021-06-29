Росія та Китай продовжили укладений 20 років тому договір про дружбу

Путін та Сі Цзіньпін провели розмову по відеозв'язку.

Росія і Китай продовжили на п'ять років договір про дружбу, укладений 20 років тому.

Про це повідоляє "Голос Америки".

Зазначається, що офіційний Кремль опублікував спільну заяву з нагоди 20-річчя підписання договору, а президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели розмову по відеозв'язку.

Росія і Китай поглибили зв'язку та співробітництво, в значній мірі, - через недовіру до США. Зазначається, що після підписання договору 20 років тому Москва і Пекін "розширили зв'язки у сфері оборони, енергетики та економіки, а також надавали один одному дипломатичну підтримку по низці запитань".

Як повідомлялося, наприкінці травня Литва вийшла з формату співпраці з Китаєм "17+1"

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ЄС "зруйнував відносини з Росією" і назвав Китай "добрим сусідом".