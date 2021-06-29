Росія відреагувала на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи у Врбетіце: "Вухо від оселедця скоріше дочекаються"

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на вимоги Чехії про компенсацію збитків від вибухів на військових складах у Врбетіце і розцінює їх як "вимагання".

Про це заявили офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова та глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький у своїх Telegram-каналах.

"Що коїться в головах чеських політиків, які не перший місяць придумують, як ще погіршити двосторонні відносини, - вже неможливо зрозуміти. Та й не потрібно. Вони самі себе вписали в список недружніх країн. І кожною новою дикою заявою і дією підтверджують свій статус. Що стосується історії з «компенсацією за нескоєне», то ідеологи цієї химери діють за принципом російського прислів'я «покарати невинних, нагородити непричетних». Хочу нагадати. Зазвичай діючих подібним чином - без суду і слідства, з погрозами та образами вимагають грошей - називають вимагачами", - написала Захарова.

Слуцький, своєю чергою, заявив, що Росія не буде задовольняти вимоги Чехії, оскільки вважає їх "абсурдними", як і самі звинувачення Росії у вибухах.

"Що сказати: вуха від оселедця швидше дочекаються чеські політики, ніж будь-яких компенсацій від Росії. Всі претензії їм варто надіслати організаторам та режисерам цієї шитій білими нитками провокації. А якщо серйозно, завзятість Праги в навмисному погіршенні російсько-чеських відносин продовжує підривати перспективи їх можливого врегулювання. Шкода!", - написав Слуцький.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек у понеділок, 28 червня, вручив послу РФ Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв'язку з причетністю до підриву складу боєприпасів в селищі Врбетиці у 2014 році. У цій ноті Чехія вимагає повністю компенсувати збиток від вибуху і закликає російську сторону почати переговори з даного питання. Сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Також МЗС Чехії повідомило послу Росії, що розпорядження уряду РФ від 23 квітня і доповнення до нього від 13 травня про "недружні країни" (до них віднесені Чеська Республіка і Сполучені Штати), є порушенням міжнародного права, тому дану постанову уряду РФ потрібно скасувати.

17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху в Врбетіце.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.