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До вибухів у Врбетиці причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем’єр Чехії

Натомість президент країни вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.

До вибухів у Врбетиці причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем’єр Чехії
Андрей Бабіш
Фото: slovoidilo.ua

До вибухів боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.

Про це заявив Андрей Бабіш в ефірі CNN Prima News, передає РБК-Україна.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.

"Ми переконані, що це було акцією російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це недобре", - говорить прем'єр-міністр Чехії.

Він також зазначив, що має намір обговорити з президентом Земаном розбіжності в поглядах щодо версій того, що сталося у Врбетиці.

Така заява Бабіша стала відповіддю на інтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана тому ж телеканалу. У ньому Земан заявив, що вважає за потрібне розглядати різні версії подій у Врбетиці.

Нагадаємо, 17 квітня поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху Олександра Петрова та Руслана Боширова – двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

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