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У Фінляндії зареєстрували спалах коронавірусу після повернення футбольних фанів зі Санкт-Петербургу

Виявлено понад 120 випадків захворювання серед тих, хто був у російському місті.

У Фінляндії зареєстрували спалах коронавірусу після повернення футбольних фанів зі Санкт-Петербургу
Фото: ЕРА/UPG

У Фінляндії зареєстрували спалах коронавірусу через футбольних вболівальників, які повернулися з матчів Чемпіонату Європи у Санкт-Петербурзі (Росія).

Про це пише Радіо Свобода.

На цей час виявлено понад 120 випадків захворювання серед тих, хто повернувся з російського міста, повідомив 26 червня Директор Інституту охорони здоров’я і громадського добробуту Фінляндії Міка Сальмінен.

Прогнозують, що це число зросте.

У Санкт-Петербурзі відбулися два з групових матчів збірної Фінляндії, проти Росії 16 червня і проти Бельгії 21 червня. На них, за оцінками, приїхало близько двох тисяч фінів. Інститут закликає тих, хто побував у Росії, здати тест на коронавірус.

22 червня на кордоні Росії з Фінляндією через тестування на ковід виникли довгі черги автобусів, якими фіни поверталися додому. У результаті їм дозволили зробити тести вже у Фінляндії.

У Росії останнім часом починається нова хвиля COVID-19 через поширення коронавірусу штаму “дельта” (“індійський”), що є особливо заразним.

Зокрема, в Санкт-Петербурзі 25 червня повідомили про 107 померлих від коронавірусного захворювання – стільки жертв у Росії ще не бувало в одному місті за день від самого початку пандемії.

Крім Росії, цей штам нині спричиняє найбільше число захворювань у Великій Британії, Португалії і Південній Африці. Загалом цей найзаразніший із відомих нині штамів поширився вже принаймні на 85 країн. За оцінками фахівців, для того, щоб суспільство могло протистояти йому, має бути вакциновано понад 80% населення.

Нагадаємо, "індійський" штам коронавірусу виявили в Україні у 66-річної жінки та 16-річної дитини, які нещодавно повернулися з Росії.

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