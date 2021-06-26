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Експрезидент ФРН Гаук отримав премію імені святого Войцеха за внесок у згуртування Європи

Нагороду вручив президент Польші Дуда у Варшаві.

Експрезидент ФРН Гаук отримав премію імені святого Войцеха за внесок у згуртування Європи
Фото: PAP/Wojciech Olkuśnik

Президент Польщі Анджей Дуда вручив колишньому президенту Німеччини Йоахіму Гауку премію Фонду імені святого Войцеха за внесок у згуртування Європи.

Про це повідомляє "Польське Радіо"

Церемонія відбулася в парку Королівські Лазенки у Варшаві. Дуда відзначив підкреслив внесок Гаука в процес декомунізації Німеччини, завдяки якому, за словами польського президента, цей процес став глибинним і ґрунтовним.

Дуда нагадав, що після падіння Берлінської стіни Гаук займав посаду уповноваженого уряду ФРН у справах актів Штазі.

Також Дуда наголосив, що в Польщі з великою повагою дивилися на діяльність Гаука, і його ім'я "знав кожен, хто хотів привернути комуністів до відповідальності за їхні злочини".

Фонд імені святого Войцеха присуджує премію за заслуги в ім'я миру, свободи і співробітництва в Європі людям, які зробили великий внесок у згуртування Європи і зміцнення добросусідських відносин між народами Західної і Центральної Європи.

Нагадаємо, протестантський пастор і політичний діяч Йоахім Гаук, в минулому один з лідерів дисидентського рух, був обраний на посаду президента Німеччини у березні 2012 року.

У 2017 році Гаук  був нагороджений вищим орденом України для іноземців через особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, популяризацію її історичної спадщини і сучасних досягнень.

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