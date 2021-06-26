В Ефіопії вбили трьох працівників організації "Лікарі без кордонів"

Раніше вони перестали виходити на зв'язок.

В Ефіопії вбили трьох співробітників організації "Лікарі без кордонів" (Médecins Sans Frontières).

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій 25 червня.

Людей знайшли мертвими біля їхньої машини у штаті Тиграй.

Серед вбитих: 35-річна координаторка з надзвичайних ситуацій з Мадриду Марія Ернандес і два місцеві, 31-річні працівники – асистент координаторки Йоганнес Реду та водій Тедрос Гебремікаел.

Раніше вони перестали виходити на зв'язок.

Today we are in mourning after receiving confirmation of the death of three of our colleagues who we were working in #Tigray. Maria Hernandez, emergency coordinator, Yohannes Halefom Reda, assistant coordinator & Tedros Gebremariam Gebremichael, driver. https://t.co/WksLftTpus pic.twitter.com/3WbxlS7HP3 — MSF East Africa (@MSF_EastAfrica) June 25, 2021

"Ми найрішучіше засуджуємо напад на наших колег і ми неодмінно з’ясуємо, що сталося. Марія, Йоганнес і Тедрос допомагали в Тиграї людям і немислимо, що вони заплатили за цю роботу своїми життями", - наголосили в організації.

Як пише Німецька хвиля, конфлікт між владою Ефіопії і керівною в Тиграї лівою партією "Народний фронт звільнення Тиграю" наростав з моменту вступу Абія Ахмеда на посаду прем'єр-міністра країни в квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФЗТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування її членів та звільнення їх з державних посад.

У листопаді 2020 року військові Ефіопії розпочали в Тиграї наступальну операцію і наприкінці листопада зуміли взяти столицю штату Мекеле під свій контроль.

23 червня 2021 року військово-повітряні сили Ефіопії завдали удару по одному з ринків у населеному пункті Тагогон поблизу Мекеле. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 43 людини.