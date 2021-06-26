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В Ефіопії вбили трьох працівників організації "Лікарі без кордонів"

Раніше вони перестали виходити на зв'язок.

В Ефіопії вбили трьох працівників організації "Лікарі без кордонів"

В Ефіопії вбили трьох співробітників організації "Лікарі без кордонів" (Médecins Sans Frontières).

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій 25 червня.

Людей знайшли мертвими біля їхньої машини у штаті Тиграй.

Серед вбитих: 35-річна координаторка з надзвичайних ситуацій з Мадриду Марія Ернандес і два місцеві, 31-річні працівники – асистент координаторки Йоганнес Реду та водій Тедрос Гебремікаел.

Раніше вони перестали виходити на зв'язок.

"Ми найрішучіше засуджуємо напад на наших колег і ми неодмінно з’ясуємо, що сталося. Марія, Йоганнес і Тедрос допомагали в Тиграї людям і немислимо, що вони заплатили за цю роботу своїми життями", - наголосили в організації.

Як пише Німецька хвиля, конфлікт між владою Ефіопії і керівною в Тиграї лівою партією "Народний фронт звільнення Тиграю" наростав з моменту вступу Абія Ахмеда на посаду прем'єр-міністра країни в квітні 2018 року. Ефіопський прем'єр звинувачував НФЗТ у розпалюванні конфлікту, натомість у партії закидали очільникові уряду переслідування її членів та звільнення їх з державних посад. 

У листопаді 2020 року військові Ефіопії розпочали в Тиграї наступальну операцію і наприкінці листопада зуміли взяти столицю штату Мекеле під свій контроль.

23 червня 2021 року військово-повітряні сили Ефіопії завдали удару по одному з ринків у населеному пункті Тагогон поблизу Мекеле. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 43 людини.

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