У США українського хакера засудили до 7 років ув’язнення

Суд у США засудив українського хакера Андрія Колпакова до семи років тюремного ув'язнення за участь у кіберзлочинному угрупуванні, яке викрало дані мільйонів кредитних і дебетових карток у США.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Суд також зобов'язав 33-річного Колпакова виплатити 2,5 мільйона доларів як відшкодування збитку.

Чоловік визнав себе винним по одному пункту звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів і по одному пункту звинувачення в змові з метою комп'ютерного злому, йдеться у прес-релізі Мін'юсту США.

Як повідомляло "Радіо Свобода", Колпакова з двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7, заарештували у серпні 2018-го року.

Колпаков, відзначають американські правоохоронці, здійснював координацію інших хакерів.

Угрупування FIN7, використовувало ретельно укладені електронні листи, як видавались справжніми, та повторні дзвінки, щоб ошукувати працівників готелів, казіно, та ресторанів. Щойно жертва відкривала додатки до листів, FIN7 використовували шкідливе програме забезпечення, щоб отримати доступ до фінансової інформації, яка після продавалась, або використовувалась в інший протизаконний спосіб.

За період своєї діяльності хакери викрали понад 20 мільйонів записів щодо карток користувачів з понад 6500 терміналів торгових точок понад 3 600 окремих бізнесів. Жертви зловмисників за деякими оцінками зазнали збитків на понад 1 мільярд доларів.

Адвокат Колпакова сказав, що його підзахисний розчарований вироком, але поважає рішення судді.

За його словами, Колпаков, який вже провів три роки під вартою після затримання в Іспанії в 2018 році, планує повернутися в Україну після відбуття терміну покарання.