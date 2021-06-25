Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт, – родичі

Родичі затриманих після посадки літака в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича і його дівчини Соф'ї Сапеги повідомили про те, що їх перевели під домашній арешт. Сапега є громадянкою Росії, але має орендовану квартиру в Мінську. Саме там вона, за словами батьків, і перебуває, пише російське бюро BBC.

За словами батьків дівчини, вони з нею бачилися. Під домашнім арештом вона уже декілька днів. Таке рішення мінської влади стало неочікуваним для родини Сапеги.

"Ми шоковані", - повідомив відчим Сергій Дудич.

Він не сказав, чи зняті з дівчини обвинувачення, "щоб не нашкодити донці".

Батько Протасевича Дмитро підтвердив, що хлопець також під домашнім арештом.

"Мені складно коментувати дії влади, які в них цілі", - зазначив він.

Чоловік не виключає, що це "політична гра". За його даними, звинувачення із Протасевича і Сапеги не зняті.

"Вони все рівно під повним контролем влади. Слідство ведеться. Ми явно не зраділи. Адвокати нічого не говорять, влада нічого не говорить. Якщо змінили запобіжний захід, то це покращення побутових умов. Загалом, що буде далі, невідомо", - додав батько опозиційного блогера.

Нагадаємо, що Соф'ї інкримінують організацію групових дій, що порушують громадський порядок, та розпалення ворожнечі. Дівчина нібито вела Telegram-канал, де публікують персональні дані прихильників режиму Лукашенка.

Протасевичу інкримінують кілька справ, зокрема "організацію масових заворушень".

Нагадаємо, що заради затримання Протасевича режим Олександра Лукашенка посадив літак шляхом неправдивого повідомлення про мінування борту. Протасевича зразу затримали, через кілька днів після цього було оприлюднено відео із ним. Правозахисники і родичі хлопця підозрюють, що його били. Також опублікували відео із затриманою Сапегою. Обидва на записах визнавали провину за інкриміновані ним дії.

Потім МЗС Білорусі несподіванно вивело Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair. У пресконференції взяли участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери". Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську не було. Пізніше слово дали Протасевичу, і він почав переконувати, що "почуває себе прекрасно".

Протасевич сказав, що співпрацює зі слідством. Він також заявив, що визнає "збиток, який наніс країні".