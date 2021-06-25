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Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним

Президент Франції привітав досягнення лідерами країн ЄС прогресу стосовно єдиного підходу щодо Росії.

Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним не обов'язково організовувати саміт ЄС і Росії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені не потрібен саміт ЄС, щоб зустрітися з Путіним", - наводить агентство слова Макрона.

Крім того, французький президент привітав досягнення лідерами країн ЄС прогресу стосовно єдиного підходу щодо Росії.

"Макрон заявив, що задоволений прогресом, досягнутим зі стратегії ЄС щодо Росії", - інформує Bloomberg.

За даними агентства, кажучи про переговори ЄС з Росії, Макрон зазначив, що вони ускладнюються "різними етапами історії".

Рушіями перемовин із Росією стали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті".

Це не підтримала Польща і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним. Проти також виступив прем'єр Нідерландів.

Балтійські країни Європейського Союзу відкинули пропозицію Німеччини і Франції відновити офіційні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому одна з держав порівняла це зі спробою відмовити ведмедя від крадіжки меду.

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