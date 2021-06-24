Прем'єр-міністр Нідерландів виключив свою участь у можливому саміті з Путіним

Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що не братиме участь у саміті ЄС-Росія, який хочуть організувати деякі країни Євросоюзу.

Про це він сказав перед початком засідання Європейської ради у четвер, 24 червня.

За словами журналістки Financial Times Мехрін Хан, Рютте не проти зустрічі керівників Євросоюзу з Путіним. Водночас він підкреслив: "Особисто я не братиму участі у зустрічі з Путіним".

Helpfully blunt Rutte says he doesn't mind EU commission and council heads meetin Putin. "I will not participate with the meeting with Putin myself". #euco pic.twitter.com/LxjefV2pjw — Mehreen (@MehreenKhn) June 24, 2021

Рішення Рютте пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17, пояснив кореспондент нідерландського видання Trouw Крістоф Шмідт.

.@minpres is asked if he supports EU-Russia summit. 'Only with the EU presidents, I will not participate'.

Why not?

'MH17'.#EUCO — Christoph Schmidt (@trouwschmidt) June 24, 2021

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу зібралися на дводенний саміт, на якому планується, зокрема, обговорити нову стратегію відносин з Росією.

Франція і Німеччина запропонували обговорити можливість зустрічі на вищому рівні з Володимиром Путіним як способу відновлення відносин.

Україна назвала цю ідею небезпечною та безпідставною.