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Прем'єр-міністр Нідерландів виключив свою участь у можливому саміті з Путіним

Відмова Рютте пов'язана з MH17.

Прем'єр-міністр Нідерландів виключив свою участь у можливому саміті з Путіним
Фото: twitter.com/MehreenKhn

Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що не братиме участь у саміті ЄС-Росія, який хочуть організувати деякі країни Євросоюзу.

Про це він сказав перед початком засідання Європейської ради у четвер, 24 червня.

За словами журналістки Financial Times Мехрін Хан, Рютте не проти зустрічі керівників Євросоюзу з Путіним. Водночас він підкреслив: "Особисто я не братиму участі у зустрічі з Путіним".

Рішення Рютте пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17, пояснив кореспондент нідерландського видання Trouw Крістоф Шмідт.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу зібралися на дводенний саміт, на якому планується, зокрема, обговорити нову стратегію відносин з Росією.

Франція і Німеччина запропонували обговорити можливість зустрічі на вищому рівні з Володимиром Путіним як способу відновлення відносин.

Україна назвала цю ідею небезпечною та безпідставною.

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