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BBC показала репортаж з британського есмінця, який пройшов біля Криму

На відео чути звуки пострілів, але не видно бомбометання.

На Youtube-каналі BBC News у четвер, 24 червня, вийшов репортаж кореспондента Джонатана Біля, який був на борту есмінця HMS Defender під час проходу біля берегів Криму.

Росія звинуватила корабель у входженні в територіальні води та заявила, що відкрила попереджувальний вогонь по курсу есмінця.

Проте у британському Міністерстві оборони заперечують, що це були попереджувальні постріли та бомбардування.

У репортажі кореспондента BBC показано, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля есмінця. З борту російського прикордонного катеру навіть лунали погрози відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів.

Британське міністерство оборони заявило, що розцінило їх як навчальні стрільби, а не попереджувальний вогонь.

Бомбометання в репортажі не видно, хоча російські літаки дійсно літали поруч з кораблем Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько", за висловом кореспондента.

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