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Кулеба назвав небезпечною і безпідставною ідею відновити саміти ЄС-Росія

Україна стурбована готовністю країн ЄС потурати Путіну.

Кулеба назвав небезпечною і безпідставною ідею відновити саміти ЄС-Росія
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав небезпечною та безпідставною ідею відновлення самітів між Європейським Союзом та Росією.

Про це він сказав на пресконференції у Брюселі після зустрічі міністрів закордонних справ Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова) з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Я скористався можливістю, щоб донести глибоку стурбованість України стосовно ініціативи, яка може призвести до відновлення самітів між Росією та Європейським Союзом. Ми розглядаємо призупинення контактів на високому рівні між Росією та ЄС як частину європейської санкційної політики проти Росії. Ініціатива щодо відновлення європейських самітів з Росією без будь-якого прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від європейської санкційної політики. Це може призвести до порушення європейської політики невизнання, підірвати ефективність санкційного режиму знеохотити Росію від виконання Мінських домовленостей", - заявив Кулеба.

Проведення самітів було призупинене в 2014 році через агресію Росії проти України, і, нагадав Кулеба, за сім років, що минули відтоді РФ не змінила свою політику ні стосовно України, ні стосовно Євросоюзу.

Нагадаємо, що 24-25 червня лідери Європейського Союзу проведуть саміт, на якому планується, зокрема, обговорити нову стратегію відносин з Росією.

Франція і Німеччина запропонували обговорити можливість зустрічі на вищому рівні з Володимиром Путіним як способу відновлення відносин.

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