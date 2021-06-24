Тимошенко: бюджетна декларація не передбачає зростання економіки та прокращення життя

Показники, які містяться у поданій до парламенту бюджетній декларації, свідчать, що до кінця каденції чинного президента жодного зростання економіки та покращення життя людей не планується. Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Вона пояснила, що бюджетна декларація – це стратегія використання державних коштів до кінця правління президента, до 2024 року.

«На 2021 рік вони запланували зростання економіки на 4,1%, а за перший квартал цього року ми маємо мінус 2,2%, тобто – летимо вниз. З 2021 по 2024 рік вони запланували також збільшення від’ємного балансу експортної та імпортної торгівлі. Це означає, що ніхто не збирається підіймати економіку, і до кінця каденції президента ми станемо вдвічі більше імпортозалежною державою», – зазначила лідер «Батьківщини».

Крім того, до кінця правління президента, за її словами, знецінюватиметься національна валюта – гривня впаде з 27 до 29,2.

«Якщо вони планують такий тренд, то у нас не буде сильних фінансів, сильної економіки, у нас не буде правильного ціноутворення. Коли гривню здешевлюють, зростають ціни. Чим дешевша гривня, тим бідніші люди. Ми одразу можемо побачити, що до 2024 року у нас намічена інфляція, при чому велика. Цього не можна допустити», – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона також вважає неприпустимим, що до 2024 року в бюджетній декларації для людей встановлено прожитковий мінімум на рівні 2972 гривні. Але вже зараз він має становити 5 тисяч гривень, зауважила лідер «Батьківщини».

«Вони фактично до 2024 року не залишають людям навіть можливості заробити! А ще – ведеться політика стрімкого збільшення боргу держави. В бюджетній декларації можна побачити, що зобов’язання президента та його уряду скоротити державний борг виконано не буде. З 2022 по 2024 рік вони щороку планують запозичати ще по 170 мільярдів гривень. Така політика призведе до колосальної стагнації економіки, недоотримання грошей в бюджет, до розвалу нашого фінансового сектору», – констатувала Юлія Тимошенко.

На її переконання, в такій ситуації необхідно негайно змінювати державну політику на кардинально протилежну. Зокрема, замість накопичення державних боргів, треба реструктурувати наявний.

«Ведеться свідома стратегія вбивства української економіки. Мені шкода, що влада в Україні змінилася, а всі спекулятивні схеми продовжують працювати. Тому нам треба все розвертати на 180 градусів, але для цього треба мати компетентність, стратегію, розуміння та політичну волю. Є чіткі, перевірені світовим досвідом, розумні кроки, як розвивати економіку, але все робиться строго навпаки, і люди це відчувають як крайню бідність», – додала Юлія Тимошенко.

Політик вважає, що в сучасних реаліях Україні очікувати допомоги ззовні не доводиться – державне управління має бути професійним і проводитися винятково в інтересах людей.

«Або українці раціонально розбиратимуться в політиці, і тоді країна за декілька років зможе стати сильною європейською державою з заможними людьми, або якщо, як завжди обиратимуть емоціями, то потім буде бідність і занепад. Я переконана, що українська нація змінить це, і все буде поставлено на свої місця», – підсумувала Юлія Тимошенко.