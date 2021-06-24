Чому варто нас підтримати?

Дорогий читачу, дякуємо, що ви з нами!

Вже понад 12 років LB.ua є для вас надійним та перевіреним джерелом інформації. LB.ua – це дорослий погляд на світ. Відповідальність перед вами, нашими читачами, та перед нашою країною – наш головний пріоритет.

LB.ua не є і ніколи не було олігархічним ЗМІ, не належить жодній промислово-фінансовій групі чи політичній силі. Ми самі є власниками видання і працюємо лише для вас.

Сьогодні ми звертаємося до вас з запрошенням стати частиною спільного майбутнього та приєднатися до друзів LB.ua – тих, кому не байдуже, чим і як наповнюється український інформаційний простір. Тих, хто – як і ми – має дорослий погляд на світ.

Йдеться не просто про пожертву для ЗМІ, а про спільне формування нашого з вами завтра. Навколишнє постійно змінюється і ми прагнемо давати вам більше. Більше якісних новин, більше глибоких текстів від цікавих авторів України та зарубіжжя, більше нових тем та спецпроєктів. Для цього ми маємо рухатися вперед, розвиватися й воліємо робити це разом з нашими читачами. Разом обирати вектор розвитку видання, працювати над новими темами, визначати пріоритети, зустрічатися в дружньому колі для обміну інформацією та оцінками подій. Разом плекати дорослий, критичний та осмислений погляд на світ.