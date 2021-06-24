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Погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дозволяє спецмісії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат, - Грау

Намагання узгодити заходи, які могли б покращити ситуацію безпеки, наразі не вдається.

Погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дозволяє спецмісії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат, - Грау
Гайді Грау
Фото: interfax.com.ua

Погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дає змоги спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат.

Про це заявила спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Гайді Грау.

"Протягом останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Також Місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених у порушення лінії відведення. Крім того, досі є систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дає змоги СММ ефективно виконувати свій мандат", - заявила Грау за підсумками чергової зустрічі ТКГ на рівні глав делегацій.

У центрі уваги робочої групи з питань безпеки і ТКГ були порушення режиму припинення вогню.

"На жаль, конкретні заходи, які могли б покращити ситуацію безпеки, узгодити не вдалося. Учасники обмінялися пропозиціями щодо спільного документу про механізм координації та перевірки, однак досягти консенсусу не вдалося. Спроба просунутися в обговоренні питання розмінування також не увінчалася успіхом", - повідомляється на сайті СММ ОБСЄ.

Учора стало відомо, що Тристоронню контактну групу покидають модератор політичної робочої групи посол П'єр Морель і модератор рабгруппи з гуманітарних питань посол Тоні Фріш. В українській делегації сподіваються, що нові модератори будуть керуватися в дипломатичному процесі документами, а не "традиціями".

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