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Окупанти за добу 6 разів порушили “тишу” на Донбасі

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Окупанти за добу 6 разів порушили “тишу” на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Протягом поточної доби, 23 червня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед військових Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Майорська противник застосував проти українських військ ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Біля Південного російські найманці обстріляли позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.

У районі населеного пункту Мар’їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу «Mavic», який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії СММ ОБСЄ.

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