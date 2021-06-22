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Окупанти за добу 5 разів порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Окупанти за добу 5 разів порушили "тишу" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” і “Орлан-3М” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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