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Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед  військових немає.

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Красногорівки ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів Мар'їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових немає.

В районі проведення ООС сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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