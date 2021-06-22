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Україна допомогла Молдові затримати найбільшу в історії країни партію героїну

Загальна вага вилученої партії - 235 кг, а орієнтовна вартість - понад 10 млн євро.

Україна допомогла Молдові затримати найбільшу в історії країни партію героїну
Фото: mvs.gov.ua

Правоохоронці України та Молдови ліквідували масштабний канал транзиту героїну до країн Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Загальна вага вилученої партії героїну становить 235 кг, його орієнтовна вартість - понад 10 млн євро. У правоохоронних органах Молдови зазначають, що це - рекордна в історії країни партія наркотиків.

"У результаті спільної спецоперації правоохоронців України та Молдови ліквідовано потужний канал постачання героїну з Ірану до країн Євросоюзу. Документування транснаціональної злочинної групи тривало понад півроку. Фігуранти – громадяни Молдови та Туреччини. Вилучено 235 кілограмів героїну на понад 10 мільйонів євро", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

У  грудні минулого року правоохоронці отримали інформацію про те, що іноземна група осіб планує налагодити постачання  героїну, в особливо великих розмірах до країн ЄС. Наркотик через Україну мав слідувати транзитом до сусідньої Молдови, звідки його планували "експортувати" в ЄС.

Фото: mvs.gov.ua

Зловмисники діяли за  схемою: вони створили декілька фіктивних будівельних фірм і переправляли наркотики під виглядом будматеріалів. Героїн маскували в муляжах - пустотілій цеглі. З Ірану наркотик подорожував транзитом через Україну до Молдови, де наркодилери орендували склад для його розфасування. Потім цей героїн мав потрапити на чорний ринок ЄС.

Фото: mvs.gov.ua

Наразі затримано семеро учасників транснаціональної групи наркодилерів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, у травні в аеропорту "Бориспіль" затримали кур'єра з кокаїном на 11,5 млн гривень.

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