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У Києві спецпризначенці затримали наркоторговця

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві спецпризначенці затримали наркоторговця, у якого вилучили “закладки” та близько кілограма амфетаміну.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.

“Вчора, 11 червня, під час патрулювання у Шевченківському районі спецпризначенці ППОП № 1 помітили чоловіка, який при появі поліцейських почав дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані закладки з наркотиками. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного із телеканалів”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта. У результаті вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 таблеток екстезі, канабіс, марки ЛСД, ваги та пакетики для розфасовки наркотиків для їх подальшого збуту через закладки.

Зі слів затриманого, за зроблену закладку він отримував 60 гривень.

Чоловіка, 1989 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводять першочергові слідчі дії.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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