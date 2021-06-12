Фото: ЕРА/UPG

У Києві на Софійській площі триває показ монументальної проекції “Я – мрія...” в рамках 17-го фестивалю “Французька весна в Україні”.

Про це повідомили у Київраді.

Проекція буде відкрита на 22:30. Вхід на виставу безкоштовний, однак за попереднім записом. Реєстрація на 12 червня за цим посиланням.

Фото: ЕРА/UPG

Cвітлова вистава “Я – мрія…” побудована з використанням 3D-технологій. Проєкт висвітлює тему свободи як загальнолюдської цінності на зворушливому прикладі України. Автором музикального супроводу став відомий український гурт “ДахаБраха”.

Виставу проводить Французький інститут в Україні від компанії “Spectaculaire, les Allumeurs d’images”.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Компанія вже відвідувала Київ у 2015 році, і тоді ця подія мала величезний успіх завдяки її гуманістичному змісту.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, "Французька весна в Україні" – це щорічний фестиваль, який відбудеться завдяки спільній роботі Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні та мережі закладів "Альянс Франсез".