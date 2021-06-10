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Львівський кінофестиваль скасували через "ситуацію довкола українського культурного процесу"

Рішення ухвалили на знак протесту.

14-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art (LISFF Wiz-Art), який мав відбутися 16−25 липня, скасували.

Як повідомили організатори заходу, це сталося вперше за історію фестивалю. Рішення ухвалили на знак протесту, "зважаючи на ситуацію довкола українського культурного процесу та знецінення роботи культурних менеджерів".

Фото: facebook.com/wizartfestival

"Залаштункові ігри, інтриги, непрозорість процесів й відсутність фінансування чи бодай сприяння з боку державних структур унеможливлюють якісне проведення фестивалю у 2021 році та суттєво підривають імідж країни у міжнародній спільноті", - наголосили організатори LISFF Wiz-Art.

Вони повідомили, що розглядали проведення мініфестивалю.

"Проте провести його в скороченому вигляді - нереальне кураторське завдання, адже ми готували програму з мінімум 250 фільмів, які довелося б скоротити до максимум 50. Це несправедливо щодо команд, які створювали кіно й заслуговують на місце у програмі. Тому всі подачі, що були прийняті у 2021 році, залишаються актуальними разом з подачами у 2022", - йдеться в заяві.

Організатори LISFF Wiz-Art висловили впевненість, що "незаконні процеси з дестабілізації УКФ Наглядовою радою рано чи пізно отримають відповідну оцінку".

Скандал довкола Українського культурного фонду виник після того, як Довженко-центр заявив, що Наглядова рада УКФ повідомила інституцію про відхилення заявки на фінансування Фестивалю німого кіно та сучасної музики Німі ночі. Такі ж раптові відмови отримали десятки інших заявників на гранти УКФ.

Наприкінці травня Наглядова рада Українського культурного фонду також повідомила про відхилення підтримки 14-го кінофестивалю Wiz-Art.

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