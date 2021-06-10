Львівський кінофестиваль скасували через "ситуацію довкола українського культурного процесу"

14-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art (LISFF Wiz-Art), який мав відбутися 16−25 липня, скасували.
Як повідомили організатори заходу, це сталося вперше за історію фестивалю. Рішення ухвалили на знак протесту, "зважаючи на ситуацію довкола українського культурного процесу та знецінення роботи культурних менеджерів".
"Залаштункові ігри, інтриги, непрозорість процесів й відсутність фінансування чи бодай сприяння з боку державних структур унеможливлюють якісне проведення фестивалю у 2021 році та суттєво підривають імідж країни у міжнародній спільноті", - наголосили організатори LISFF Wiz-Art.
Вони повідомили, що розглядали проведення мініфестивалю.
"Проте провести його в скороченому вигляді - нереальне кураторське завдання, адже ми готували програму з мінімум 250 фільмів, які довелося б скоротити до максимум 50. Це несправедливо щодо команд, які створювали кіно й заслуговують на місце у програмі. Тому всі подачі, що були прийняті у 2021 році, залишаються актуальними разом з подачами у 2022", - йдеться в заяві.
Організатори LISFF Wiz-Art висловили впевненість, що "незаконні процеси з дестабілізації УКФ Наглядовою радою рано чи пізно отримають відповідну оцінку".
Скандал довкола Українського культурного фонду виник після того, як Довженко-центр заявив, що Наглядова рада УКФ повідомила інституцію про відхилення заявки на фінансування Фестивалю німого кіно та сучасної музики Німі ночі. Такі ж раптові відмови отримали десятки інших заявників на гранти УКФ.
Наприкінці травня Наглядова рада Українського культурного фонду також повідомила про відхилення підтримки 14-го кінофестивалю Wiz-Art.