Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак склала повноваження

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак заявила про складання своїх повноважень.

Вона пояснила це "ситуацією, що склалась, та власною громадською позицією про самовідведення чинної Наглядової Ради Українського культурного фонду 4 червня". Мудрак у Facebook заявила, що закликала до такого ж кроку членів НР ще минулого тижня.

"Почула мене лише Катерина Чуєва. Дякую. Мій голос відпочатку був в меншості в НР. Криза в УКФ розпочалася задовго до мого приходу. За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року", - заявила вона.

Мудрак додала, що дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи ситуацію, зазначив, що "cитуація безумовно непроста".

"Чудово, що конкурс відбувся, а отже Дирекція зможе продовжити свою роботу з видачі грантів. Але питання стосовно роботи нинішньої НР залишається відкритим. І громадськість, і міністерство, і я особисто зацікавлений у тому, щоб період нестабільності, яку ми зараз спостерігаємо, завершився. На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів НР, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ. Паралельно ми продовжуватимемо роботу над внесенням необхідних змін до закону, щоб не допустити повторення таких ситуацій", – прокоментував Олександр Ткаченко.

У випадку якщо самовідведення членів НР триватиме, розглядатиметься варіант запуску процедури переобрання всього складу НР. Вона відбуватиметься згідно із законом, де відповідно двох кандидатів подає МКІП, двох Офіс Президента, двох громадські організації, двох заклади культури. Голова НР обиратиметься із запропонованих нових кандидатур оновленим складом НР УКФ.

Лариса Мудрак - політична та громадська діячка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента України. Главою наглядової ради УКФ вона стала у квітні цього року.

1 червня на адресу перм'єр міністра України Д.Шмигаля та міністра культури О.Ткаченка спрямували відкритий лист з висловом недовіри чинному складу Наглядової Ради УКФ та закликом посприяти її розпуску й скасувати її рішення. Підписанти вважають, що відхилення низки проєктів без належної аргументації на третьому етапі конкурсу порушує процедуру конкурсу, закладену в чинних нормативних документах.

"Ці дії нівелюють напрацьовані робочі механізми відбору проєктів та завдають репутаційної шкоди, провокуючи втрату довіри до інституції — довіри, яку команда Фонду змогла здобути завдяки наполегливості та поступовості", - йшлося у зверненні.

На тлі кризи в УКФ міністр культури Олександр Ткаченко закликав скласти повноваження членів НР від громадських об'єднань. При цьому міністр не дав оцінку учасникам НР від міністерства.

Мудрак визнала наявність кризи в інституції і закликала до відкритого діалогу громадськості з колективом фонду. Також вона сказала, що готова взяти самовідвід, якщо ситуація не покращиться найближчими тижнями.