5-й Київський тиждень критики відкрив open-call на програму «Перший погляд»

Студенти можуть подавати свої короткометражки до 10 вересня.

У межах 5-го ювілейного кінофестивалю «Київський тиждень критики» вдруге проходитиме програмна секція «Перший погляд». До неї увійдуть студентські фільми, які під час фестивалю будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам.

До програми відберуть короткометражні фільми студентів українських вишів та кіношкіл, створені в рамках навчального процесу після 1 січня 2020 року. Для подачі роботи необхідно заповнити форму до 10 вересня 2021 року. Відбором займатиметься селективний комітет у складі трьох студентів що вивчають кіномистецтво (обрані на конкурсній основі) та куратори фестивалю: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець Станіслав Битюцький, критик та колумніст Сергій Ксаверов та кінокритикиня, журналістка DTF Magazine Анна Дацюк.

Київський тиждень критики – міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. До програми фестивалю входять стрічки з програм головних світових кінофестивалів цього року, а також картини, що мали значний вплив на історію кінематографа або присвячені визначним діячам кіномистецтва.

У 2021 році фестиваль відбудеться з 21 до 27 жовтня.