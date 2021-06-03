Фільм «Україна за кадром» візьме участь у Agora Docs

25 червня - 4 липня 2021 пройде 23-й Фестиваль документального кіно вСалоніках, де відбудеться Agora Docs - найважливіший кіноринок у Південно-Східній Європі, Середземномор'ї та на Близькому Сході. До участі в секції Agora Docs InProgress було відібрано 10 фільмів на стадії завершення виробництва, Українупредставлятиме документальний повнометражний фільм «Україна за кадром»режисера Владислава Васильченка та продюсерів Олександри Костіної і Лук’янаГалкіна. Фільм є переможцем 12-го конкурсу Держкіно та знаходиться на стадіївиробництва (продакшн-компанія Bosonfilm).

На думку продюсерки проєкту Олександри Костіної «Участь в таких заходах якAgora Docs є вкрай важливою, бо дає можливість проєкту привернути увагувідбірників міжнародних кінофестивалів, сейлз агентів та іноземних телеканалів щена стадії виробництва. Також відгуки та рекомендації від професійної спільнотидопоможуть успішно завершити фільм та зробити його актуальним дляміжнародної аудиторії».

«Україна за кадром» — це документальний фільм, який складається з новел,об’єднаних темою так званих міст-привидів та їхніх мешканців. «Залишенці» втілюютьфантастичну життєву силу українців, які можуть мріяти про краще майбутнє навітьсеред цілковитої руїни. І, що найважливіше, вони готові втілювати його своїми рукамитут і зараз із самоіронією та усмішкою на обличчі.