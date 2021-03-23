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Держкіно запропонувало обрати українські фільми, які покажуть в кінотеатрах до 30-річчя Незалежності

Опитування за трьома категоріями триватиме до кінця липня.

Держкіно запропонувало обрати українські фільми, які покажуть в кінотеатрах до 30-річчя Незалежності
Фото: EPA/UPG

Державне агентство з питань кіно попросило громадян обрати українські фільми, які вони хотіли би побачити на екранах кінотеатрів до 30-ї річниці Незалежності України.

Зокрема, пропонується обрати по три фільми зі списку в кожній із трьох категорій: фільми для широкої глядацької аудиторії, авторські фільми, документальні фільми. Опитування триватиме до кінця липня.

"Стрічки, які ви виберете, вийдуть на екрани кінотеатрів у серпні, до 30-ї річниці Незалежності України", - повідомляють у пресслужбі Держкіно.

У відомстві зазначають, що одним із поштовхів до появи сучасного українського кіно стало скасування в 2011 році системи "держзамовлення", коли Держкіно провело перший відкритий пітчинг - конкурсний відбір кінопроектів на отримання державного фінансування.

"З того часу в кінотеатральний прокат і на фестивальні майданчики України та світу вийшла чимала кількість фільмів, створених за державної підтримки. Багато з них стали твоїми улюбленими, про деякі ти чув, але не зміг подивитися, якісь не потрапили у твоє поле зору - саме тому зараз ми пропонуємо тобі обрати своє кіно: ті українські фільми, які ти хотів би побачити на екранах кінотеатрів у 30-й день народження нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли, цього року Держкіно проведе одразу три пітчинги з обмеженнями суми залежно від тематики.

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