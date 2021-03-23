Лауреати в номінації «Митець року»

Віталій Малахов, Директор-художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Загалом головна подія 2020 року – пандемія, яка змінила психологію людства, відкрила нові форми. Тому другою подією можу назвати початок будівництва літнього майданчика театру, де вже в квітні цього року хочемо відновити спектакль «Сон літньої ночі» Шекспіра. Третє – це, мабуть, отримання дозволу на постановку «Марсіанських хронік» від правовласників Рея Бредбері і на два твори Стівена Кінга «Піднесення» та «Мізері». Вперше в Україні вони будуть поставлені саме в Театрі на Подолі.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Це слова відомої молитви про душевний спокій: «Господи, дай мені душевний спокій, щоб приймати те, що я не можу змінити, мужність – щоб змінювати те, що можу, і мудрість – щоб завжди відрізняти одне від іншого».

Або ще одна молитва Екзюпері, яка починається словами «Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків».

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Це літній майданчик. Якраз працюю над ним.

Говорячи слово успіх, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх ... Це щоб мої покійні батьки мною пишалися, подобатись самому собі.

Ваш улюблений афоризм? Якщо вам здається, що ситуація поліпшується, значить, ви чогось не помітили.

Чи є у Вас улюблена книга? Їх декілька. Але, звичайно, це п'єси Шекспіра. Книги Валерія Сановича Шевчука. І ще є одна книга Алана Маршала «Я вмію стрибати через калюжі».

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення – мої онуки, вони славні, собаки – усі, кого я приручив :) Помилка – те, що я буваю самовпевненим. Занадто.

Богдан Струтинський, Генеральний директор-художній керівник ТВЗК «Київський національний академічний театр оперети»

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Нам вдалося розпочати і зробити реконструкцію та реставрацію головного залу та сцени Національної оперети України. Зберегли колектив не зважаючи на всі виклики 2020 року.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети? Мене можна вбити, але не зламати. Вірити в себе при будь-яких обставинах і в ту справу, в яку ти робиш. Формула успіху – 90% роботи та віра в себе, а також у свій колектив.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Побудувати Мюзік Хол в Україні, а також завершити реконструкцію Національної оперети України разом із 2 чергою, побудувавши додаткові приміщення, де будуть розміщуватися великі репетиційні зали і потужні виробничі цехи.

Говорячи слово успіх, який вміст ви в нього вкладаєте? Успіх – це велика відповідальність. Успіх не приходить просто так. Це щоденна кропітка праця.

Ваш улюблений афоризм? Є багато улюблених афоризмів, але все ж таки найулюбленіший «Відсутність плану – це запланований провал».

Що Вам найбільше заважає в Вашій професії? Перфекціонізм – це 100%. А якщо в професії керівника, то це емоційність.

Коли, по-вашому, творчість стає мистецтвом? Творчість стає мистецтвом, коли ти стоїш перед картиною і забуваєш, де ти є, або коли дивишся фільм чи слухаєш тембр актора і забуваєш про час. Мистецтво – це те, що заповнює людину.

Анжеліна Швачка, Провідний Майстер сцени в Національній Опері України

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2020 році? Я не дуже люблю говорити про свої досягнення, нехай про мене говорять ті люди, які зі мною працюють. Три головні події в 2020 році – ми повністю відновили роботу театра і продовжуємо працювати. Здобула ще один творчий статус художника-марініста, перший раз рік тому взявши пензля до рук. Стала і.о. доцента, приклавши до цього немало зусиль в минулому році.

Ваш життєвий девіз? «Роби, що маєш робити, і буде, як має бути ...» (Марк Аврелій).

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Моя блакитна мрія – щоб якомога більше людей захоплювалося оперним мистецтвом! Я переконана, що людина яка ходить постійно в оперний театр і любить оперу, ніколи не зможете зробити якійсь серйозний злочин!

Бути сьогодні успішним – це… Якщо говорити про наше сьогодення, то я впевнена, що бути успішним це – бути здоровим! А ще успіх для мене особисто це - мати достатньо можливостей впливати на своє життя для того, щоб бути вільною в здійсненні своїх життєвих планах і своєму призначенні.