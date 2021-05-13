Вшанування лауреатів 25-ї ювілейної загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ-2020»

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.
Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.
Сьогодні Програма «Людина року» – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.
Імена переможців у кожній з 11-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 22 травня 2021 року під час 25-ї ювілейної церемонії вручення премії «ЛЮДИНА РОКУ-2020».