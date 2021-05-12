Сучасні міста України - не для дітей

Сьогодні активно впроваджуються реформи місцевого самоврядування. Одним із завдань цих реформ є декларація наближення послуг до населення. І йдеться не тільки про те, що всі необхідні послуги людина має отримувати якомога ближче до свого місця проживання, але й про те, що вони мають бути доступними для кожного громадянина. Та чи виконується це все?

Фото: пресс-служба президента

Сумнівно, адже здебільшого інфраструктура міст не пристосована до потреб батьків з немовлятами і буденні речі для матері чи батька в декреті перетворюється на справжній квест. Адже такі елементарні речі, як відвідати супермаркет, поліклініку чи просто вийти з візочком на прогулянку - ще те випробування! Та крім батьків з дітьми є люди похилого віку, травмовані, інваліди, і, навіть, велосипедисти - для яких майже не передбачено велодоріжок. Тобто величезна кількість громадян потребує безбар’єрної, доступної території у містах...

Доступної - не означає лише гарний дизайн чи широкий тротуар, доступність проявляється в зручності й комфорті кожного! І для того, аби створювати цей комфорт, потрібно цікавитися думкою людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з немовлятами, тобто тих, хто кожного дня стикається з проблемою нормального пересування містом. Це означає, що вони відчувають певні складнощі при самостійному пересуванні – і, як підтверджують майже 100% батьків, пересування містом із візочком з дитиною викликає певні труднощі.

Тому робота в цьому напрямку надзвичайно важлива. Цю тему не перший рік на загальнодержавному рівні підіймає голова ГО «Центр соціального лідерства», засновниця ТМ babysss, що трансформує громадські та робочі місця на дружні до малюків – Октябрина Лісовська. Наразі спільно з Жіночим рухом вона працює над ініціативою «Тут раді дітям». Цей проект дійсно важливий. Він передбачає створення простору бейбі френдлі в державних установах, торгових центрах, закладах харчування, аеропортах, приміщеннях вокзалів.

На жаль, наразі відсутня база для створення гідних і комфортних умов для пересування містом. Ще одна проблема - це наші тротури Вони повинні бути знижені. Адже пересування мами з візочком по місту є неймовірно складним і перетворюється на випробування.

Але так не має бути, погодьтеся. Безпека матері й дитини має бути включена до національної стратегії розвитку і стати нормою в суспільстві. Наразі унормування безбар'єрності будівель та споруд – відповідальність Мінрегіону. Саме в підпорядкованих їм інститутах відбувається розробка державних будівельних норм. Однак на ділі ситуація значно гірша ніж на паперах. Україна - не дружня до дітей держава, як наприклад Японія, Австрія, Канада чи країни Скандинавії.

Проектна ініціатива «Тут раді дітям» передбачає низку заходів, спрямованих на покращення умов для батьків з дітьми. Зокрема, це облаштування в громадських місцях спеціальних зон – baby friendly. Тобто, в кафе, в ТРЦ, в кінотеатрах, в аеропортах та на вокзалах, в поліклініках та амбулаторіях, а також в органах державної влади, які приймають громадян – мають бути кімнати, де мами можуть спокійно без зайвих поглядів погодувати дитину, де будуть повивальні столики та інші умови. В Україні ж ситуація наразі така – близько 38,3% жінок скорочують час перебування поза домівкою для того, щоб уникнути годування в громадському місці. А 23% годують сумішшю.

Після народження дитини багато жінок переживають депресію у слабкі чи сильні формі, відчувають себе в ізоляції.

Тому вирішення проблем, пов’язаних із безбар’єрним пересуванням та створення комфортних умов для матері й дитини у громадських закладах не потрібно відкладати у довгий ящик. Цю проблему потрібно піднімати не тільки громадським активістам, а й на державному рівні, бо від благополуччя, фізичного і морального здоров’я матері залежить успішність майбутніх поколінь!