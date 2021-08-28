Початок навчального року – школи не готові до приходу дітей

У держави було достатньо часу та бюджету на підготовку шкіл до навчального сезону, проте одні школи закриваються. А інші, ті що залишилися, – досі недофінансовані.

Фото: Макс Требухов

За тиждень стартує навчальний рік, а освітні заклади залишаються у запущеному стані. За результатами перевірених шкіл Держпродспоживслужбою, 65% досі не готові до навчального сезону. А це – 1 174 закладів загальної середньої освіти по Україні.

Серед найпоширеніших проблем: невідповідність санітарним нормам, критична нестача обладнання, відсутність належних умов в обідніх залах і навіть нестача кухонного оснащення. Зокрема в їдальнях недостатня кількість посуду, в обідніх залах немає місць для миття рук, а працівники харчоблоків вимушені працювати на застарілому обладнанні, що несе пряму небезпеку для всіх, хто харчується у навчальному закладі.

Водночас державою провалена і кампанія вакцинування педагогів. За інформацією Державної служби статистики, проти COVID-19 наразі вакцинувалися лише 35% вчителів. Тобто, з 1 вересня ніхто не може гарантувати ні безпеку дітей, ні працівників освітніх закладів. Тоді як саме восени в Україні прогнозується нова хвиля захворювань.

На фоні очевидних проблем три області України взагалі планують відтермінувати початок навчального року, щоб продовжити туристичний сезон. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині перший дзвоник хочуть перенести на 20 вересня. Усе задля того, щоб збільшити надходження до місцевих бюджетів від «оксамитового сезону». Задля заробітку на туристах, влада нехтує освітою. Що робитимуть діти майже цілий місяць без школи – незрозуміло.

Те, що відбувається у сфері української освіти протягом останніх років, не піддається логіці. Школи не отримують належного фінансування від держави для забезпечення відповідних умов навчання. Щоразу проблем стає все більше: страждають діти, батьки та працівники навчальних закладів. Суттєвих заходів для удосконалення дистанційного навчання на випадок чергового карантину за три місяці також не проведено.

Стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року має бути на особливому контролі Міністерства науки і освіти України. Як мінімум, забезпечити, щоб у всіх школах навчальний рік розпочався за графіком – без відтермінувань. Водночас уряд мусить прозвітувати про стан підготовки навчальних закладів до навчального року та що конкретно за три місяці було зроблено в цьому напрямку.