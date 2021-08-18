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Одеська ОДА хоче перенести початок навчального року заради продовження курортного сезону

Ініціативу підтримало керівництво Миколаївської та Херсонської областей.

Одеська ОДА хоче перенести початок навчального року заради продовження курортного сезону
Фото: most-odessa.info

В Одеській області мають намір відкласти початок навчального року до 20 вересня, щоби продовжити курортний сезон. З ініціативою перенесення початку навчального року в закладах загальної середньої освіти та вищих навчальних закладах виступила Одеська обласна державна адміністрація.

Ініціативу підтримали окремі народні депутати від Одеської області, а також керівництво Миколаївської та Херсонської обласних держадміністрацій, інформує пресслужба Одеської ОДА.

В ОДА вважають, що продовження курортного сезону збільшить надходження до бюджету і надасть робочі місця жителям регіону.

"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Однак в останні роки спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень і червень супроводжуються частими опадами, вітрами і відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон" - найкращий час для приїзду в приморські регіони Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - повідомили в ОДА.

За попередніми розрахунками Інституту проблем ринку, у вересні приморські регіони можуть додатково отримати майже 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері індустрії гостинності та економіки вражень, з яких 50% припадає на Одеську область.

В облдержадміністрації зазначають, що практика змінного розкладу початку навчального року залежно від регіону і кліматичних умов є поширеною за кордоном, зокрема в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.

Для того, щоб перенести початок навчального року на 20 вересня, потрібно внести зміни до Закону України "Про повну середню освіту", згідно з яким згідно з яким навчальний процес у закладах середньої освіти має тривати не менше 175 навчальних днів.

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