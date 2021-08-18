Поліція запідозрила крадіжку 5 млн гривень при реконструкції школи на Відрадному в Києві

Слідчі прийшли з обшуком в комунальне підприємство, яке було замовником робіт.

Поліція Києва у середу, 18 серпня, влаштувала обшуки в комунальному підприємстві "Солом'янка-Сервіс", яке було замовником реконструкції школи №22 на Відрадному проспекті в Києві.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Слідчі підозрюють, що під час реконструкції вартістю понад 230 млн гривень було вкрадено 5 млн гривень.

"Після закінчення робіт директором комунального підприємства разом із уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду прийнято та засвідчено відповідність актів приймання виконання будівельних робіт по об’єкту, до яких внесено завідомо недостовірну інформацію щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт. Встановлено завищення підрядною організацією в актах приймання виконання будівельних робіт фактичних обсягів та вартостей виконання будівельних робіт на суму майже 5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Поліція також припускає, що субпідрядники були фіктивними, і їх залучили до виконання робіт лише для приховання фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

За цим фактом ведеться провадження згідно з ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата.

Нагадаємо, що школа №22 має відкритися після реконструкції з 1 вересня.