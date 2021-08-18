Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Поліція запідозрила крадіжку 5 млн гривень при реконструкції школи на Відрадному в Києві

Слідчі прийшли з обшуком в комунальне підприємство, яке було замовником робіт.

Поліція запідозрила крадіжку 5 млн гривень при реконструкції школи на Відрадному в Києві
Фото: КМДА

Поліція Києва у середу, 18 серпня, влаштувала обшуки в комунальному підприємстві "Солом'янка-Сервіс", яке було замовником реконструкції школи №22 на Відрадному проспекті в Києві.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Слідчі підозрюють, що під час реконструкції вартістю понад 230 млн гривень було вкрадено 5 млн гривень.

"Після закінчення робіт директором комунального підприємства разом із уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду прийнято та засвідчено відповідність актів приймання виконання будівельних робіт по об’єкту, до яких внесено завідомо недостовірну інформацію щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт. Встановлено завищення підрядною організацією в актах приймання виконання будівельних робіт фактичних обсягів та вартостей виконання будівельних робіт на суму майже 5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Поліція також припускає, що субпідрядники були фіктивними, і їх залучили до виконання робіт лише для приховання фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

За цим фактом ведеться провадження згідно з ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата.

Нагадаємо, що школа №22 має відкритися після реконструкції з 1 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також