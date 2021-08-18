У Білорусі силовики прийшли з обшуками до співробітників інформагентства "БелаПАН"

Білоруське інформаційне агентство "БелаПАН" повідомило про обшуки у її співробітників.

Про це встигли повідомити, зокрема, журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-видання Naviny.by, що відноситься до "БелаПАН", Олександр Зайцев, бухгалтерка Катерина Боєва.

Головна редакторка "БелаПАН" Ірина Левшина перестала виходити на зв'язок, але свідки розказали агентству, що обшуки відбуваються і в неї.

У січні співробітники Слідчого комітету Білорусі вже приходили з обшуком в офіс БелаПАН.

Тоді слідчі дії проводилися в рамках справи за статтею 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них) Кримінального кодексу щодо журналіста Андрія Александрова. В постанові на обшук також була вказана стаття 293 (масові заворушення), а у червні Александрову висунули нове звинувачення - у державній зраді (частина 1 статті 356 КК).

Нагадаємо, що режим Олександра Лукашенка за останні тижні провів кілька рейдів проти журналістів незалежних ЗМІ. Попередня облава відбулась 16 липня, коли силовики виламали двері в "Радіо Свобода", після чого вилучили техніку та затримали кількох осіб. Того ж дня масові обшуки відбулися у інших представників медіа та правозахисників.