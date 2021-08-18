Кулеба спростував інформацію про "кинутих напризволяще українських військових в Афганістані"

Українці на базі в Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, яка є субконтрактором ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував інформацію про "кинутих напризволяще українських військовослужбовців" на базі в Афганістані.

Вони є колишніми військовими, але на базі в Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, яка є субконтрактором ООН. Про це Кулеба написав у Facebook.

Українське посольство в Таджикистані підтримує зв'язок із ними, на цій же базі лишаються громадяни інших держав. Просто так вийти з бази неможливо, для цього потрібен коридор.

"Нашим погрожують – брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань", – запевним міністр.

Дмитро Кулеба додав, що українців вивезе або наша держава, або приватні компанії, за контрактом з якими вони перебували на базі.

Після того, як "Талібан" у неділю зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн, зокрема й Білорусі. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців, однак поки це складно зробити.