Джордж Буш-молодший закликав США негайно допомогти афганським біженцям

" На нас лежить відповідальність, і у нас є ресурси".

Екс-президент США Джордж Буш, я кий ініціював військову кампанію в Афганістані після терористичних атак 11 вересня 2001 року, закликав уряд США прискорити надання допомоги біженцям, які залишають країну після захоплення її талібами.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Уряд Сполучених Штатів має юридичні повноваження, щоб спрощувати всі формальності під час гуманітарних криз, які потребують невідкладних дій. На нас лежить відповідальність, і у нас є ресурси, щоб сьогодні забезпечити їм (біженцям, - ред.) безпечний пропуск - без бюрократичних затримок", - наголошується в заяві, з якою виступили в понеділок Джордж Буш-молодший і колишня перша леді Лора Буш.

Вони також висловили впевненість у тому, що зусилля з евакуації будуть успішними, завдяки допомозі американських військових.

Водночас експрезидент і колишня перша леді висловили переконання, що союзники США, а також приватні неурядові організації, також готові надати допомогу біженцям.

Джордж і Лора Буш заявили, що вони як і раніше "переконані в стійкості афганського народу, особливо - молодих афганців, що вступили в життя в останні два десятиліття, коли таліби не керували країною".

Нагадаємо, в 2020 році США, афганська влада і радикальний рух "Талібан" підписали в Досі угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск у країні мирного процесу.

У квітні цього року президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про повний вихід американських військ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. З травня вони поступово почали покидати територію країни. Нинішня адміністрація вирішила завершити найтривалішу війну в історії Америки. Однак вона завершує її для США, але не для Афганістану, де військовий конфлікт триває з 1970-х років. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Войска США покидают Афганистан. Конец самой длительной американской войны".

США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками Вашингтона. Офіційно проголошеною метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан". Зараз під контролем талібів перебуває майже вся територія країни.