З Афганістану хочуть евакуюватися 120 українців та їхніх родичів, але літак досі не може злетіти

Це українці афганського походження та особи, які працюють за приватними контрактами.

Станом на ранок 17 серпня 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану.

Це українці афганського походження та особи, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти наших громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту", – зазначив він.

МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян. Як відомо, нині можлива тільки повітряна евакуація.

"Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на «гарячу лінію» МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги", – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що Україна вже вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн: України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Частина евакуйованих афганців попросила Україну надати їм статус біженців.

Вчора міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в аеропорту Кабула перебуває ще один український літак, однак вилетіти він не може. "Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий літак туди прибути український - це поки що питання без відповіді", - зазначив міністр.

Евакуація громадян почалася після того, як "Талібан" в неділю зайшов у Кабул, а президент оголосив, що збирається у відставку, та вилетів з країни. Крім іноземців, Кабул хочуть покинути й місцеві мешканці, які побоюються розправи талібів. Під час евакуації одним із американських літаків вдалося вивезти 640 осіб.