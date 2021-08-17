Команда літака не збиралася перевозити таку кількість пасажирів, однак вирішила не висаджувати їх.

Літак повітряних сил США евакуював із Кабула близько 640 афганців, які прорвалися на борт у неділю, після того, як в місто зайшов "Талібан". Евакуація проходила літаком C-17 Globemaster II, пише The Independent.

"Екіпаж ухвалив рішення рушати в путь. Приблизно 640 афганських мирних мешканців висадилися з літака, коли він прибув до пункту призначення", – повідомив військовий чиновник у коментарі сайту Defense One.

Фото: Defence One

За словами військового, який побажав лишитися анонімом, екіпаж не збирався брати так багато людей на борт, але люди в паніці вилазили на рампу літака, тож команда вирішили дозволити всім полетіти.

Всі люди були евакуйовані до Катару.

Чиновник також стверджує, що цей рейс – один із кількох, якими змогли евакуюватися мирні. При цьому деякими іншими рейсами, ймовірно, могла полетіти ще більша кількість людей.

На оприлюднених фотографіях видно, що пасажири сидять на підлозі трюму літака. Ця процедура відома як "завантаження підлоги", пасажири тримаються за вантажні ремені, прикріплені від стіни до стіни.

Фото: Defence One

Літак C-17 здатний перевозити таку величезну кількість пасажирів, а в 2013 ним евакуювали 670 осіб через тайфун на Філіппінах.

Хаос у аеропорту Кабула почався після того, як військові сили США закрили його для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію урядового персоналу та союзників Штатів.

Відомо щонайменше про сімох загиблих при спробі вилетіти з країни.

Нагадаємо, що таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. В неділю "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участь у бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що територію Афганістану зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

Україна тим часом також продовжує формувати списки громадян, які хочуть повернутися з Афганістану.