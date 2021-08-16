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Україна евакуювала з Афганістану 79 людей із п'яти держав

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив деталі евакуації. 

Україна евакуювала з Афганістану 79 людей із п'яти держав
Фото: slovoidilo.ua

Український літак евакуював з Афганістану 79 людей із п'яти держав на тлі процесу захоплення Кабулу "Талібаном".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter написав, що нині всі евакуйовані перебувають у безпеці. У Facebook він додав, що борт приземлився в "Борисполі".

"Український літак, який перебував у Афганістані, забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", – зазначив він.

У підготовці до евакуації також брали участь прикордонники, ДСНС, МОЗ, Мінкультури та Офіс президента. 

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу. Президент подав у відставку та виїхав з країни. Таліби кажуть, що дочекаються остаточного виведення іноземних військ перед тим, як почати формувати нову владу. 

Стрімке захоплення талібами столиць афганських провінцій почалося із запуском виведення військ США. У країні різко зросла кількість насильства проти мирних мешканців. Посольство США в Афганістані на початку серпня повідомило, що таліби заради помсти вбили десятки мирних в Кандагарі. Жертвами стали люди, які підтримували урядові війська. 

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